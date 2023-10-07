Путин, Мирзиёев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин совместно с лидерами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

Путин ранее обращал внимание на то, что никогда прежде в направлении Средней Азии газ российского производства не направлялся. Теперь «голубое топливо» из РФ будет поступать в Узбекистан транзитом через Казахстан, при этом часть его будет подаваться и в Казахстан. По словам президента России, это взаимовыгодный проект, который призван укреплять энергетическую безопасность всего региона.