Кадыров предложил отменить выборы президента РФ на время СВО

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента РФ, которые должны пройти в 2024 году, на время проведения специальной военной операции. Об он заявил в ходе акции по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина в Грозном, передает корреспондент ТАСС.

«Я хочу пожелать президенту здоровья и долголетия. Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — сказал Кадыров.

Массовая акция прошла субботу на центральной площади в Грозном. По данным властей, в ней приняли участие до 25 тыс. человек. Жители региона держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами: «ВВП — щит и меч России!», «Сильный президент! „Сильная Россия“, „вместе президентом!“.