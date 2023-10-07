ВС РФ в Одесской области уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки в Одесской области уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Ильичевск Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ», — говорится в сообщении.