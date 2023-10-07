Нетаньяху заявил Байдену о необходимости длительной военной операции в секторе Газа
18:30 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден провели в субботу телефонный разговор в связи с массированным обстрелом израильской территории со стороны сектора Газа.
В ходе беседы израильский премьер заявил о необходимости проведения продолжительной военной операции в палестинском анклаве, сообщила пресс-служба правительства еврейского государства.
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