Нетаньяху заявил Байдену о необходимости длительной военной операции в секторе Газа

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден провели в субботу телефонный разговор в связи с массированным обстрелом израильской территории со стороны сектора Газа.

В ходе беседы израильский премьер заявил о необходимости проведения продолжительной военной операции в палестинском анклаве, сообщила пресс-служба правительства еврейского государства.