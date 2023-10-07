Армия Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян
19:00 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС захватили в заложники израильтян. Это подтвердил в субботу представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает издание The Times of Israel.
По его информации, заложники захвачены в районе сектора Газа. При этом военачальник не уточнил число захваченных израильтян.
Одновременно Хагари сообщил, что в ходе столкновений с палестинцами израильские военные понесли потери, но также не привел никаких точных цифр, отмечает The Times of Israel.
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