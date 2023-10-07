Армия Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС захватили в заложники израильтян. Это подтвердил в субботу представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает издание The Times of Israel.

По его информации, заложники захвачены в районе сектора Газа. При этом военачальник не уточнил число захваченных израильтян.

Одновременно Хагари сообщил, что в ходе столкновений с палестинцами израильские военные понесли потери, но также не привел никаких точных цифр, отмечает The Times of Israel.