Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 при попытке удара по Крыму
19:30 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев пытался атаковать объекты на территории РФ ракетой комплекса ПВО С-200, переделанной в ударный вариант, она была уничтожена в воздухе средствами ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
«7 октября т. г. около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», — заявили в ведомстве.
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