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НОВОСТИ

Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 при попытке удара по Крыму

19:30 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать объекты на территории РФ ракетой комплекса ПВО С-200, переделанной в ударный вариант, она была уничтожена в воздухе средствами ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«7 октября т. г. около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», — заявили в ведомстве.

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