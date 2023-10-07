Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 при попытке удара по Крыму

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать объекты на территории РФ ракетой комплекса ПВО С-200, переделанной в ударный вариант, она была уничтожена в воздухе средствами ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«7 октября т. г. около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», — заявили в ведомстве.