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С 12 октября москвичей ожидает резкое повышение температуры - Вильфанд

09:35 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Низкая температура сохранится в Москве с воскресенья до среды включительно. С четверга, 12 октября, ожидается резкое повышение, температура воздуха в столице будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода совершенно редкая, совершенно не соответствует. Завтра будет температура на четыре градуса ниже нормы, она сохранится до среды включительно. В четверг будет резкое повышение температуры, она будет примерно на 3-4 градуса выше нормы», — сказал он.

По данным Вильфанда, в воскресенье Москва окажется в тыловой части циклона, поскольку он будет отходить на северо-восток, прогнозируется низкая температура. «И днем, и ночью минимальные и максимальные значения в течение суток составят от 2 до 5 градусов в Москве, в области до минус 2 градусов», — добавил метеоролог.

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