При атаках радикалов в Израиле погибло свыше 300 человек, более 1,5 тыс. пострадали

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 300 жителей Израиля погибли, еще более 1,5 тыс. пострадали в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав страны.



В субботу представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил, что палестинские боевики захватили в заложники израильтян. Он не уточнил их точного числа. Палестинские группировки объявили, что захватили на территории Израиля и вывезли в сектор Газа более 50 военнослужащих, сотрудников служб безопасности и гражданских лиц.





