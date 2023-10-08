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НОВОСТИ

При атаках радикалов в Израиле погибло свыше 300 человек, более 1,5 тыс. пострадали

09:40 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 300 жителей Израиля погибли, еще более 1,5 тыс. пострадали в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав страны.

В субботу представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил, что палестинские боевики захватили в заложники израильтян. Он не уточнил их точного числа. Палестинские группировки объявили, что захватили на территории Израиля и вывезли в сектор Газа более 50 военнослужащих, сотрудников служб безопасности и гражданских лиц.


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