При атаках радикалов в Израиле погибло свыше 300 человек, более 1,5 тыс. пострадали
09:40 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В субботу представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил, что палестинские боевики захватили в заложники израильтян. Он не уточнил их точного числа. Палестинские группировки объявили, что захватили на территории Израиля и вывезли в сектор Газа более 50 военнослужащих, сотрудников служб безопасности и гражданских лиц.
НОВОСТИ
- 09:45 08.10.2023
- С 2019 года кассовые сборы авторского кино в РФ сократились почти в два раза
- 09:35 08.10.2023
- С 12 октября москвичей ожидает резкое повышение температуры - Вильфанд
- 21:00 07.10.2023
- Большинство россиян пока не хотят оплачивать товары при помощи биометрии — опрос
- 20:30 07.10.2023
- Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха — МО РФ
- 20:00 07.10.2023
- Байден обещал Нетаньяху необходимую поддержку в свете атак
- 19:30 07.10.2023
- Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 при попытке удара по Крыму
- 19:00 07.10.2023
- Армия Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян
- 18:30 07.10.2023
- Нетаньяху заявил Байдену о необходимости длительной военной операции в секторе Газа
- 18:00 07.10.2023
- ВС РФ в Одесской области уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ
- 17:30 07.10.2023
- Кадыров предложил отменить выборы президента РФ на время СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать