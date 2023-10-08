С 2019 года кассовые сборы авторского кино в РФ сократились почти в два раза
09:45 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На кинофестивале «Маяк» он представил презентацию о состоянии авторского кино в России в последние годы, назвав цифры «очень маленькими и неутешительными». Пандемийный 2020 год в статистику не вошел. Количество таких проектов также заметно сократилось — с 31 в 2019 году до 18 в 2023 году.
Еще одной проблемой является небольшое количество кинотеатров в стране, готовых показывать артхаус. «50 только кинотеатров показывают авторские фильмы. Это, конечно, обидно, а, с другой стороны, понятно. Почему они должны ставить в прокат те картины, которые дают два-три человека на сеанс, пять в лучшем случае. Но надо понимать, что с аудиторией нужно работать», — сказал он.
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