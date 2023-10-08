На реставрацию зданий в усадьбе Высокое выделят более 392,5 млрд руб

10:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ направит более 392,5 млн рублей на реставрацию нескольких зданий на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба „Высокое“ в Смоленской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.



«В Новодугинском районе Смоленской области планируется отреставрировать несколько зданий на территории объекта культурного наследия федерального значения „Усадьба „Высокое“. Распоряжение о выделении на эти цели более 392,5 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в ремонте и реставрации нуждаются пять зданий, построенных более 160 лет назад: Конный завод, Дом управляющего, Дом молочниц, Пожарная каланча и Прачечная. Все работы планируется завершить до конца 2023 года.



«Предполагается, что в отреставрированных помещениях будут жить и учиться студенты колледжа, входящего в состав областного лицея-интерната „Феникс“. В обновленных зданиях усадьбы Высокое они получат свою первую профессию. Кроме того, здесь разместится служебное жилье для преподавателей колледжа», — уточняется в сообщении.



