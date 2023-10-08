На реставрацию зданий в усадьбе Высокое выделят более 392,5 млрд руб
10:55 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Новодугинском районе Смоленской области планируется отреставрировать несколько зданий на территории объекта культурного наследия федерального значения „Усадьба „Высокое“. Распоряжение о выделении на эти цели более 392,5 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ремонте и реставрации нуждаются пять зданий, построенных более 160 лет назад: Конный завод, Дом управляющего, Дом молочниц, Пожарная каланча и Прачечная. Все работы планируется завершить до конца 2023 года.
«Предполагается, что в отреставрированных помещениях будут жить и учиться студенты колледжа, входящего в состав областного лицея-интерната „Феникс“. В обновленных зданиях усадьбы Высокое они получат свою первую профессию. Кроме того, здесь разместится служебное жилье для преподавателей колледжа», — уточняется в сообщении.
НОВОСТИ
- 09:45 08.10.2023
- С 2019 года кассовые сборы авторского кино в РФ сократились почти в два раза
- 09:40 08.10.2023
- При атаках радикалов в Израиле погибло свыше 300 человек, более 1,5 тыс. пострадали
- 09:35 08.10.2023
- С 12 октября москвичей ожидает резкое повышение температуры - Вильфанд
- 21:00 07.10.2023
- Большинство россиян пока не хотят оплачивать товары при помощи биометрии — опрос
- 20:30 07.10.2023
- Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха — МО РФ
- 20:00 07.10.2023
- Байден обещал Нетаньяху необходимую поддержку в свете атак
- 19:30 07.10.2023
- Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 при попытке удара по Крыму
- 19:00 07.10.2023
- Армия Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян
- 18:30 07.10.2023
- Нетаньяху заявил Байдену о необходимости длительной военной операции в секторе Газа
- 18:00 07.10.2023
- ВС РФ в Одесской области уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать