Польша готовится эвакуировать своих граждан из Израиля
13:35 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Польская армия готовится к эвакуации поляков из Израиля. К нашим соотечественникам мы отправим транспортные самолеты C-130 Hercules», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).
Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat ранее указал, что Польша должна смотреть на текущие события на Ближнем Востоке в контексте собственной безопасности и интересов. «Это самое главное. Эта война происходит, к счастью для наших граждан, очень далеко от наших границ, поэтому в первую очередь мы должны обезопасить тех поляков, которые находятся там, как можно скорее вернуть в страну всех тех, кто хочет вернуться. Это одна задача, а другая наша задача — защищать безопасность Польши, наши границы и не поддаваться никакому давлению», — сказал польский лидер.
«Боюсь, что происходящее вызовет еще одну волну миграционного давления на Европу. Вероятно, у нас снова будет волна мигрантов с Ближнего Востока, которая ударит по Европе, — отметил Дуда. — Вопрос нашей безопасности, охраны границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны приобретает тем большее значение».
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