На текущий момент нет формулы для переговоров с Палестиной - посол Израиля в РФ

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формула для переговоров между Израилем и Палестиной отсутствует в настоящий момент, заявил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.



«Дело в том, чтобы проводить переговоры не для того, чтобы переговариваться, а для того, чтобы достичь каких-то результатов. Так что когда будет о чем говорить, тогда мы уже найдем формулу, как это делать», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности Израиля к переговорам. «Пока рано. Пока что наше правительство решает, какими будут наши дальнейшие шаги. Когда это решится, будем говорить дальше», — добавил он.



Посол в ответ на вопрос о готовности к переговорам при международном посредничестве отметил, что «Израиль проводил такие переговоры». «Это не то что вдруг — что-то такое, никому не известное. Такие переговоры проводились в прошлом», — указал он.



