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Экономические модели ЕС оказались плохо приспособлены к глобальным кризисам - ЕЦБ

14:40 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономические модели, применяемые в Европе, оказались плохо приспособлены к глобальным кризисам, в том числе к пандемии, ситуации вокруг Украины, ускорению инфляции и энергетическому кризису в Европе. Такое мнение в интервью газете La Tribune Dimanche высказала глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

«В течение нескольких лет мир переживает перманентный кризис, — отметила она. — Наши модели не были идеально адаптированы к природе этих кризисов».

По ее словам, центральные банки стран Евросоюза не в полной мере учитывали мировые кризисы при составлении своих прогнозов. «Макроэкономические модели, используемые центральными банками и другими организациями, учитывали эти категории неопределенности поверхностно и не принимали их во внимание при составлении прогнозов роста и инфляции. Мы усердно работаем над тем, чтобы повысить точность этих прогнозов», — сказала Лагард.

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