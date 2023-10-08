Экономические модели ЕС оказались плохо приспособлены к глобальным кризисам - ЕЦБ
14:40 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В течение нескольких лет мир переживает перманентный кризис, — отметила она. — Наши модели не были идеально адаптированы к природе этих кризисов».
По ее словам, центральные банки стран Евросоюза не в полной мере учитывали мировые кризисы при составлении своих прогнозов. «Макроэкономические модели, используемые центральными банками и другими организациями, учитывали эти категории неопределенности поверхностно и не принимали их во внимание при составлении прогнозов роста и инфляции. Мы усердно работаем над тем, чтобы повысить точность этих прогнозов», — сказала Лагард.
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