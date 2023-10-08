Более 2,4 тыс. человек погибли при землетрясение в Афганистане
16:40 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам представителя министерства по борьбе со стихийными бедствиями во временном афганском правительстве Мохаммада Джанана Саика, число погибших в результате землетрясения возросло до более чем 2,4 тыс., еще не менее 2 тыс. человек получили травмы.
Ранее Саик заявил, что число пострадавших при землетрясении составляет около 9 240, однако позже эта информация была опровергнута.
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