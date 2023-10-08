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Бои с силовиками Израиля идут на всех территориях Палестины - представительство РФ

19:15 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения с силовиками Израиля наблюдаются на всех палестинских территориях. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

«Ситуация вблизи представительства, как и в целом на западном берегу реки Иордан, остается стабильно напряженной, — указала она. — На всех палестинских территориях продолжаются спорадические столкновения с израильскими силовиками».

По словам пресс-секретаря, «непосредственной угрозы функционированию российского загранучреждения нет».

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