Бои с силовиками Израиля идут на всех территориях Палестины - представительство РФ

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения с силовиками Израиля наблюдаются на всех палестинских территориях. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.



«Ситуация вблизи представительства, как и в целом на западном берегу реки Иордан, остается стабильно напряженной, — указала она. — На всех палестинских территориях продолжаются спорадические столкновения с израильскими силовиками».



По словам пресс-секретаря, «непосредственной угрозы функционированию российского загранучреждения нет».



