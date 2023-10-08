Бои с силовиками Израиля идут на всех территориях Палестины - представительство РФ
19:15 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ситуация вблизи представительства, как и в целом на западном берегу реки Иордан, остается стабильно напряженной, — указала она. — На всех палестинских территориях продолжаются спорадические столкновения с израильскими силовиками».
По словам пресс-секретаря, «непосредственной угрозы функционированию российского загранучреждения нет».
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