Армия Израиля ночью поразила более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе
09:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребители, вертолеты и артиллерия армии Израиля поразили более 500 целей радикалов из движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа минувшей ночью. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Ночью истребители и вертолеты ЦАХАЛ, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и „Исламского джихада“ в секторе Газа», — говорится в заявлении.
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