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НОВОСТИ

В США считают, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа в ближайшие день-два

09:32 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация полагает, что армия Израиля начнет широкомасштабное наземное наступление в сектор Газа против боевиков палестинского движения ХАМАС в ближайшие 24-48 часов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США.

Кроме того, по данным издания, Израиль попросил нарастить сотрудничество с США по обмену разведданными о ситуации в южной части Ливана на фоне обстрелов со стороны боевиков.

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