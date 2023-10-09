Максимальный размер больничного увеличат вдвое в 2025 году
10:00 09.10.2023 Источник: Известия
Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.
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