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Максимальный размер больничного увеличат вдвое в 2025 году

10:00 09.10.2023 Источник: Известия

Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза — с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году, рассказали «Известиям» в Минтруде. Также будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно. Это произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Соцфонд получает дополнительные доходы.

Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.

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