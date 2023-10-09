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Иран опроверг сообщения о причастности к атаке на Израиль — СМИ

10:05 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исламская республика Иран не причастна к атаке на Израиль, руководство Палестины принимает решения самостоятельно. Об этом порталу Amwaj.media сообщило иранское постпредство при ООН.

«Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны и неизменно соответствуют законным интересам палестинского народа. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ее ответных действиях, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной», — говорится в заявлении постпредства.

В нем также утверждается, что сообщения о причастности Ирана к атаке на Израиль можно трактовать как попытки израильского правительства «оправдать провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана».

Ранее американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что Иран помогал ХАМАС спланировать атаку на Израиль 7 октября, а также на встрече в Бейруте 2 октября одобрил ее осуществление. Издание ссылалось на высокопоставленных собеседников в движениях ХАМАС и «Хезболлах», информацию о причастности Ирана подтвердили также неназванный европейский чиновник и некий советник правительства Сирии.

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