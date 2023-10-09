Число погибших в результате наводнения на севере Индии превысило 80 человек
10:20 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 82 человека погибли вследствие наводнения в северо-восточном индийском штате Сикким, более 140 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями штата Сикким (SSDMA), в общей сложности пострадали свыше 25 тыс. человек, почти 7 тыс. вывезены в безопасные места, размещены во временных лагерях помощи. Повреждены более 1,2 тыс. домов. Разрушено свыше десятка мостов, размыты дороги, в ряде районов отсутствует телефонная связь.
Наводнение в Сиккиме было вызвано проливными дождями и разливом ледникового озера Южный Лхонак, находящегося на высоте свыше 5 тыс. метров. По данным экспертов, две трети объема его воды устремились вниз в реку Тиста, достигли плотины крупнейшего гидроэнергетического проекта Сиккима Тиста-III. Ситуацию усугубил сброс воды с этой ГЭС. Сейчас уровень воды в реке, по данным SSDMA, вернулся в норму.
Согласно распространенному ранее отчету напальского Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD), в период с 2011 по 2020 год из-за изменения климата ледники в Гималаях таяли на 65% быстрее, чем в предыдущее десятилетие.
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