0
0
0
НОВОСТИ

Международная федерация ММА не допустит россиян к соревнованиям в 2023 году

11:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены не смогут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ММА (IMMAF) в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в IMMAF.

«В 2023 году такое решение не планируется», — сказал собеседник агентства.

В марте 2022 года российским бойцам запретили участвовать в соревнованиях IMMAF из-за ситуации на Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 09.10.2023
Чрезмерное увлечение ИИ привело израильские спецслужбы к провалу — Риттер
0
71
10:20 09.10.2023
Число погибших в результате наводнения на севере Индии превысило 80 человек
0
93
10:05 09.10.2023
Иран опроверг сообщения о причастности к атаке на Израиль — СМИ
0
113
10:00 09.10.2023
Максимальный размер больничного увеличат вдвое в 2025 году
0
122
09:32 09.10.2023
В США считают, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа в ближайшие день-два
0
156
09:20 09.10.2023
Нападение на Израиль привело к росту цены на нефть
0
208
09:05 09.10.2023
Каждый шестой житель ФРГ с трудом обеспечивает себе прожиточный минимум — опрос
0
213
09:00 09.10.2023
Армия Израиля ночью поразила более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе
0
197
19:15 08.10.2023
Бои с силовиками Израиля идут на всех территориях Палестины - представительство РФ
0
926
16:40 08.10.2023
Более 2,4 тыс. человек погибли при землетрясение в Афганистане
0
822

Возврат к списку