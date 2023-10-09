Международная федерация ММА не допустит россиян к соревнованиям в 2023 году

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены не смогут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ММА (IMMAF) в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в IMMAF.

«В 2023 году такое решение не планируется», — сказал собеседник агентства.

В марте 2022 года российским бойцам запретили участвовать в соревнованиях IMMAF из-за ситуации на Украине.