Международная федерация ММА не допустит россиян к соревнованиям в 2023 году
11:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские спортсмены не смогут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ММА (IMMAF) в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в IMMAF.
«В 2023 году такое решение не планируется», — сказал собеседник агентства.
В марте 2022 года российским бойцам запретили участвовать в соревнованиях IMMAF из-за ситуации на Украине.
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