Миссия ООН в очередной раз прибыла в Карабах
11:05 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Миссия ООН, занимающаяся изучением гуманитарной ситуации и потребностями населения, прибыла в Карабах. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.
По его информации, рано утром автомобили миссии ООН проехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).
Это уже вторая поездка миссии ООН в Карабах после проведения там локальных антитеррористических мероприятий. Ранее она посещала регион 1 октября.
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