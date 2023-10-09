Миссия ООН в очередной раз прибыла в Карабах

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия ООН, занимающаяся изучением гуманитарной ситуации и потребностями населения, прибыла в Карабах. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.

По его информации, рано утром автомобили миссии ООН проехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).

Это уже вторая поездка миссии ООН в Карабах после проведения там локальных антитеррористических мероприятий. Ранее она посещала регион 1 октября.