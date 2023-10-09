0
0
116
НОВОСТИ

Снижение цен на топливо уже произошло в 81 регионах РФ — Новак

11:32 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на экспорт топлива из РФ, который был введен правительством с 21 сентября, помог насыть внутренний рынок. В результате цены на топливо снизились уже в 81 регионе России, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания кабмина.

«Правительством 21 сентября был введен временный запрет экспорта бензина и дизельного топлива, принятая мера показала свою эффективность. Ограничения помогли насытить внутренний рынок, что оказало положительное влияние на цены», — сказал он.

«Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16-21% соответственно. В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тыс. руб. за тонну, по стране — это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации», — добавил Новак.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 09.10.2023
Израиль просит у США боеприпасы и ракеты-перехватчики - WP
0
55
09:32 09.10.2023
В США считают, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа в ближайшие день-два
0
82
09:00 09.10.2023
Армия Израиля ночью поразила более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе
0
83
19:30 07.10.2023
Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 при попытке удара по Крыму
0
287
19:00 07.10.2023
Армия Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян
0
283
18:00 07.10.2023
ВС РФ в Одесской области уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ
0
271
17:00 07.10.2023
Из Газы по Израилю выпущено 2 200 ракет
0
292
12:00 07.10.2023
Секретарь отделения «Единой России» ранен после подрыва авто в Херсонской области
0
315
11:30 07.10.2023
Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских боевиков
0
285
11:00 07.10.2023
Над Белгородской областью уничтожены 3 украинские ракеты «Точка-У»
0
303

Возврат к списку