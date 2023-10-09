РФ расширяет круг сторонников, становится ключевым элементом нового миропорядка — Нарышкин
12:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия последовательно расширяет круг сторонников и становится ключевым элементом нового многополярного миропорядка. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной конференции «Формирование и смена международно-политических систем. Опыт истории для современного миропорядка».
«Отстаивая интересы мирового большинства, Россия сегодня последовательно расширяет круг своих сторонников на международной арене и, безусловно, становится одним из ключевых элементов нараждающегося многополярного миропорядка», — заявил Нарышкин, обращение которого зачитал исполнительный директор РИО Руслан Гагкуев.
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