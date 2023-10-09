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МО Польши передало изъятую у РФ базу отдыха под Варшавой Войскам территориальной обороны

12:05 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территорию изъятой у посольства РФ осенью прошлого года базы отдыха «Скубянка» под Варшавой передали в распоряжение Войск территориальной обороны (ВТО) Польши (польский аналог Национальной гвардии). Об этом заявил на брифинге министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Территория „Скубянки“ будет использоваться в основном для обучения и развития навыков солдат ВТО», — сказал он.

База отдыха «Скубянка» арендовалась российским посольством с 1980-х гг. В начале ноября 2022 года она была изъята за неуплату арендной платы в размере 12 тыс. злотых в месяц ($2,5 тыс.), хотя в договоре такой причины для его расторжения нет.

Посольство России в Польше заявило министерству иностранных дел страны протест в связи с противоправным изъятием базы отдыха. Посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта прошлого года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 г., неправомерно заморозили банковские счета посольства. После их разморозки задолженность планировалось урегулировать.

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