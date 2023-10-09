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ЕС выразил глубокую озабоченность планами создания базы ВМФ РФ в Абхазии

12:20 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выражает глубокую озабоченность в связи с сообщениями о планах России создать пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ в Очамчирском районе Абхазии, поскольку, по мнению Брюсселя, это подрывает территориальную целостность Грузии. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Европейский союз выражает глубокую озабоченность сообщениями о планах России создать постоянную военно-морскую базу в отколовшемся регионе Грузии — Абхазии», — говорится в заявлении. Брюссель полагает, что этот шаг «противоречит международным обязательствам России и договоренностям от 12 августа 2008 года» о прекращении боевых действий в Грузии, достигнутым при посредничестве бывшего президента Франции Николя Саркози.

«Если Россия продолжит реализацию этого плана, это приведет к дальнейшему усилению напряженности и создаст угрозу стабильности в регионе», — говорится в документе.

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