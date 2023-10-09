США расследуют деятельность Prestige Biotech, данные о которой обнародовала РФ — МО

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конгресс США начал расследование в отношении компании Prestige Biotech, проводившей незаконные биологические эксперименты в американском городе Ридли (штат Калифорния), после обнародования Россией информации об исследованиях, которые там проводились. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«После опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в Калифорнийской лаборатории, американской администрацией была инициирована процедура расследования», — сказал Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США, отметив, что изучением деятельности Prestige Biotech занялись сразу три комитета американского Конгресса.