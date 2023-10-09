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Польша не позволит запугать себя ревизией границ — замглавы МИД

14:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил после сообщений немецких социал-демократов и канцлера ФРГ Олафа Шольца касательно идеи расширения территории Германии, что Варшава не позволит запугать себя ревизией границ.

«Мы не позволим запугать себя ревизией границ», — сказал он.

Поводом для заявления дипломата стал плакат, размещенный 3 октября Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в сети Х («икс», ранее Twitter), с контуром немецких границ и подписью «Объединение Германии произошло, но еще не полностью. Займемся этим вместе».

«Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил несколько месяцев назад, что есть такие люди, которые говорят о вопросе границ. Сегодня такого рода символы подсознательно сигнализируют об этих концепциях», — сказал Мулярчик. «Я ясно хочу сказать и СДПГ, и канцлеру Шольцу, что поляков не запугать», — добавил дипломат.

В Германии 3 октября отмечалась годовщина объединения страны — День германского единства. 3 октября 1990 года пять земель — Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия (бывшая ГДР), присоединились к ФРГ.

В августе 1945 г. на Потсдамской конференции к Польше отошли восточные области Германии: часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания, Восточный Бранденбург, Вольный город Данциг (современное название Гданьск) и округ Щецина.

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