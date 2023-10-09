Польша не позволит запугать себя ревизией границ — замглавы МИД
14:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил после сообщений немецких социал-демократов и канцлера ФРГ Олафа Шольца касательно идеи расширения территории Германии, что Варшава не позволит запугать себя ревизией границ.
«Мы не позволим запугать себя ревизией границ», — сказал он.
Поводом для заявления дипломата стал плакат, размещенный 3 октября Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в сети Х («икс», ранее Twitter), с контуром немецких границ и подписью «Объединение Германии произошло, но еще не полностью. Займемся этим вместе».
«Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил несколько месяцев назад, что есть такие люди, которые говорят о вопросе границ. Сегодня такого рода символы подсознательно сигнализируют об этих концепциях», — сказал Мулярчик. «Я ясно хочу сказать и СДПГ, и канцлеру Шольцу, что поляков не запугать», — добавил дипломат.
В Германии 3 октября отмечалась годовщина объединения страны — День германского единства. 3 октября 1990 года пять земель — Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия (бывшая ГДР), присоединились к ФРГ.
В августе 1945 г. на Потсдамской конференции к Польше отошли восточные области Германии: часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания, Восточный Бранденбург, Вольный город Данциг (современное название Гданьск) и округ Щецина.
НОВОСТИ
- 13:32 09.10.2023
- Корабли ТОФ вошли в Восточно-Китайское море для выполнения задач в АТР
- 13:20 09.10.2023
- Тегеран ответит на любые действия против Ирана в связи с эскалацией в Палестине — МИД
- 13:05 09.10.2023
- Израиль вернул свою территорию под контроль и перешел в наступление на Газу — армия
- 13:00 09.10.2023
- Премия Нобеля по экономике присуждена американке Клаудии Голдин
- 12:32 09.10.2023
- США расследуют деятельность Prestige Biotech, данные о которой обнародовала РФ — МО
- 12:20 09.10.2023
- ЕС выразил глубокую озабоченность планами создания базы ВМФ РФ в Абхазии
- 12:05 09.10.2023
- МО Польши передало изъятую у РФ базу отдыха под Варшавой Войскам территориальной обороны
- 12:00 09.10.2023
- РФ расширяет круг сторонников, становится ключевым элементом нового миропорядка — Нарышкин
- 11:32 09.10.2023
- Снижение цен на топливо уже произошло в 81 регионах РФ — Новак
- 11:20 09.10.2023
- Израиль просит у США боеприпасы и ракеты-перехватчики - WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать