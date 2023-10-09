Израиль вернул свою территорию под контроль и перешел в наступление на Газу — армия

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС, и перешли в наступление на сектор Газа. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«Мы контролируем населенные пункты», — заявил он. Вместе с тем Хагари допустил, что отдельные боевики все еще могут находиться на израильской территории.

Одновременно представитель армии сообщил, что после восстановления контроля над территорией страны израильские военные переходят к наступательной фазе операции против ХАМАС в секторе Газа. «Мы перешли в наступление. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни террористов в районах, прилегающих к Газе», — указал он.

При этом Хагари подчеркнул, что речь идет о «крупнейшей террористической акции в истории Государства Израиль», и ответом на нее должно стать полное уничтожение ХАМАС. «Яхья Синвар (лидер ХАМАС в Газе — прим. ТАСС) — командир этой кампании, и он мертвый человек. <…> Военное и политическое руководство [ХАМАС] и все их имущество подлежат ударам и обречены», — предостерег представитель израильской армии.