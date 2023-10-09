Израиль вернул свою территорию под контроль и перешел в наступление на Газу — армия
13:05 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС, и перешли в наступление на сектор Газа. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.
«Мы контролируем населенные пункты», — заявил он. Вместе с тем Хагари допустил, что отдельные боевики все еще могут находиться на израильской территории.
Одновременно представитель армии сообщил, что после восстановления контроля над территорией страны израильские военные переходят к наступательной фазе операции против ХАМАС в секторе Газа. «Мы перешли в наступление. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни террористов в районах, прилегающих к Газе», — указал он.
При этом Хагари подчеркнул, что речь идет о «крупнейшей террористической акции в истории Государства Израиль», и ответом на нее должно стать полное уничтожение ХАМАС. «Яхья Синвар (лидер ХАМАС в Газе — прим. ТАСС) — командир этой кампании, и он мертвый человек. <…> Военное и политическое руководство [ХАМАС] и все их имущество подлежат ударам и обречены», — предостерег представитель израильской армии.
НОВОСТИ
- 14:00 09.10.2023
- Польша не позволит запугать себя ревизией границ — замглавы МИД
- 13:32 09.10.2023
- Корабли ТОФ вошли в Восточно-Китайское море для выполнения задач в АТР
- 13:20 09.10.2023
- Тегеран ответит на любые действия против Ирана в связи с эскалацией в Палестине — МИД
- 13:00 09.10.2023
- Премия Нобеля по экономике присуждена американке Клаудии Голдин
- 12:32 09.10.2023
- США расследуют деятельность Prestige Biotech, данные о которой обнародовала РФ — МО
- 12:20 09.10.2023
- ЕС выразил глубокую озабоченность планами создания базы ВМФ РФ в Абхазии
- 12:05 09.10.2023
- МО Польши передало изъятую у РФ базу отдыха под Варшавой Войскам территориальной обороны
- 12:00 09.10.2023
- РФ расширяет круг сторонников, становится ключевым элементом нового миропорядка — Нарышкин
- 11:32 09.10.2023
- Снижение цен на топливо уже произошло в 81 регионах РФ — Новак
- 11:20 09.10.2023
- Израиль просит у США боеприпасы и ракеты-перехватчики - WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать