Тегеран ответит на любые действия против Ирана в связи с эскалацией в Палестине — МИД

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран ответит на любые действия против исламской республики в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

«Тот, кто угрожает Ирану, должен знать, что любые глупые действия против Ирана встретят разрушительный ответ», — отметил дипломат, комментируя угрозы в адрес Тегерана, связанные с якобы имевшей место поддержкой Ираном палестинского движения ХАМАС при нападении на Израиль.