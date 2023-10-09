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НОВОСТИ

Корабли ТОФ вошли в Восточно-Китайское море для выполнения задач в АТР

13:32 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» вошли акваторию Восточно-Китайского моря в ходе выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей (БПК) „Адмирал Трибуц“ и „Адмирал Пантелеев“ преодолел Японское море и зашел в северную часть Восточно-Китайского моря в рамках выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В Японском море экипажи кораблей ТОФ отработали частные и совместные корабельные учения, в том числе тренировки по связи и по борьбе за живучесть», — сообщили там.

В сообщении отмечается, что на борту кораблей находятся вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, которые будут задействованы при выполнении предстоящих задач.

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