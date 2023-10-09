Премия Нобеля по экономике присуждена американке Клаудии Голдин
13:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2023 года присуждена американской исследовательнице Клаудии Голдин. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Награда будет вручена за «за улучшение понимания роли женщин на рынке труда».
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