0
0
117
НОВОСТИ

Премия Нобеля по экономике присуждена американке Клаудии Голдин

13:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2023 года присуждена американской исследовательнице Клаудии Голдин. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Награда будет вручена за «за улучшение понимания роли женщин на рынке труда».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 09.10.2023
Польша не позволит запугать себя ревизией границ — замглавы МИД
0
19
13:32 09.10.2023
Корабли ТОФ вошли в Восточно-Китайское море для выполнения задач в АТР
0
79
13:20 09.10.2023
Тегеран ответит на любые действия против Ирана в связи с эскалацией в Палестине — МИД
0
102
13:05 09.10.2023
Израиль вернул свою территорию под контроль и перешел в наступление на Газу — армия
0
168
12:32 09.10.2023
США расследуют деятельность Prestige Biotech, данные о которой обнародовала РФ — МО
0
182
12:20 09.10.2023
ЕС выразил глубокую озабоченность планами создания базы ВМФ РФ в Абхазии
0
176
12:05 09.10.2023
МО Польши передало изъятую у РФ базу отдыха под Варшавой Войскам территориальной обороны
0
197
12:00 09.10.2023
РФ расширяет круг сторонников, становится ключевым элементом нового миропорядка — Нарышкин
0
196
11:32 09.10.2023
Снижение цен на топливо уже произошло в 81 регионах РФ — Новак
0
216
11:20 09.10.2023
Израиль просит у США боеприпасы и ракеты-перехватчики - WP
0
232

Возврат к списку