Кремль сообщит о сроках пресс-конференции Путина — Песков
14:12 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сроки ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина станут известны своевременно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы всех проинформируем, когда определимся по срокам», — сказал представитель Кремля.
В ответ на вопрос о формате мероприятия, может ли пресс-конференция быть объединена с прямой линией, Песков сказал: «Все может быть».
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