Кремль сообщит о сроках пресс-конференции Путина — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина станут известны своевременно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы всех проинформируем, когда определимся по срокам», — сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос о формате мероприятия, может ли пресс-конференция быть объединена с прямой линией, Песков сказал: «Все может быть».