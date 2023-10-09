Российские силы за сутки отбили пять атак ВСУ в районе Работина
14:32 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска предприняли пять безуспешных попыток атаковать позиции российских сил в районе Работина в Запорожской области. Как сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки здесь составили более 35 человек.
По словам собеседника агентства, на сегодняшний день ВСУ действуют на двух участках в районе Работина — в направлении населенных пунктов Вербовое и Копани.
«На первом [участке] были отбиты две атаки штурмового характера, на втором участке отбиты три атаки. Причем [ВСУ на участке] Работино — Копани действуют все активнее», — сказал Рогов, добавив, что за сутки украинские войска потеряли более 35 военнослужащих.
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