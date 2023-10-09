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Киев перебросил большое число наемников под Купянск — Водолацкий

15:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев перебросил на купянское направление большое количество иностранных наемников, чаще других встречаются поляки и немцы. Об этом сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Туда [на купянское направление] были переброшены дополнительные подразделения из наемников <…>. Огромное количество польских подразделений, немецких», — сказал Водолацкий.

Он добавил, что иностранные наемники приезжают воевать на Украину как «отпускники», одна из их задач — понять, как ведет себя натовское вооружение и техника в боях с российской армией, какие есть пробелы в натовской тактике.

Ранее Водолацкий рассказал ТАСС, что на отдельных участках российские силы продвинулись к Купянску на 7-12 километров.

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