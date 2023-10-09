Израиль прекращает подачу воды в Газу, подачи света и топлива уже нет — министр
15:12 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Израиля прекращают подачу воды в сектор Газа, снабжение палестинского анклава электроэнергией и топливом прервано днем ранее. Об этом сообщил министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац.
«Я распорядился немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера. Того, что было, больше не будет», — написал он на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).
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