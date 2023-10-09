Ситуация в Израиле не повлияет на ход СВО — Песков
15:32 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обострение в Израиле не скажется на проведении специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«СВО — это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего и имеющимися планами, там все идет по плану. Ситуация в Израиле — это совсем другие события», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли на ход СВО конфликт на Ближнем Востоке, в том числе возможное направление американской поддержки Израилю, а не Украине.
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