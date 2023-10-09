Курс доллара на Мосбирже превысил 102 руб., евро — 108 руб., юаня — 14 руб.
16:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 102 руб. впервые с 23 марта 2022 года, евро — выше 108 руб. впервые с 15 августа, курс юаня превысил 14 руб. впервые с 30 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.
По данным на 14:20 мск, курс доллара прибавлял 1,69%, поднимаясь до отметки в 102,1 руб. К 14:22 мск евро поднимался до 108,03 руб. (+2,14%), а юань дорожал до 14,014 руб. (+2,18%).
К 14:44 мск курс доллара ускорил рост до 102,18 руб. (+1,76%). В то же время курс евро рос до 107,77 руб. (+1,89%), а курс юаня — до 14,007 руб. (+2,13%).
По данным на 14:44 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 180,87 пункта (+1,14%), индекс РТС снижался на 0,64%, до 980,78 пункта.
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