Курс доллара на Мосбирже превысил 102 руб., евро — 108 руб., юаня — 14 руб.

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 102 руб. впервые с 23 марта 2022 года, евро — выше 108 руб. впервые с 15 августа, курс юаня превысил 14 руб. впервые с 30 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 14:20 мск, курс доллара прибавлял 1,69%, поднимаясь до отметки в 102,1 руб. К 14:22 мск евро поднимался до 108,03 руб. (+2,14%), а юань дорожал до 14,014 руб. (+2,18%).

К 14:44 мск курс доллара ускорил рост до 102,18 руб. (+1,76%). В то же время курс евро рос до 107,77 руб. (+1,89%), а курс юаня — до 14,007 руб. (+2,13%).

По данным на 14:44 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 180,87 пункта (+1,14%), индекс РТС снижался на 0,64%, до 980,78 пункта.