Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле — Медведев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переданное Киеву оружие НАТО активно применяется в Израиле. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», — написал он в своем телеграм-канале. По словам Медведева, дальше это вооружение, «как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане», будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.