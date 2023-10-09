Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле — Медведев
16:12 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переданное Киеву оружие НАТО активно применяется в Израиле. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», — написал он в своем телеграм-канале. По словам Медведева, дальше это вооружение, «как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане», будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.
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