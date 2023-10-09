Группа подозрительных лиц проникла в Израиль со стороны Ливана — армия
16:32 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия Израиля зафиксировала в понедельник проникновение на территорию страны группы подозрительных лиц со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Поступила информация о проникновении группы подозрительных лиц на израильскую территорию с ливанской территории. В этот район направлены военнослужащие Армии обороны Израиля. Подробности последуют», — говорится в сообщении.
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