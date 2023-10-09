Украина не сможет накопить плановые запасы угля к началу зимы — «Укрэнерго»
17:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не успеет накопить к зимнему периоду необходимые 1,8 млн тонн угля, недостаток может быть восполнен за счет импорта из Польши и Казахстана. Об этом в интервью агентству Укринформ сообщил член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко.
«По углю ситуация на сегодняшний день выглядит таким образом, что накопить плановые запасы — а эта цифра обнародовалась, мы ею можем оперировать, 1,8 млн тонн угля должно было быть накоплено на 15 октября, — так вот, эта цифра достигнута точно не будет», — сказал он.
«Совершенно очевидно, что ресурсом государственных шахт и частных добытчиков мы не покроем наш баланс в той мере, которая позволила бы накапливать уголь и выйти на плановые показатели», — подчеркнул Бойко.
При этом он отказался привести данные, сколько сейчас Украина накопила угля.
НОВОСТИ
- 17:12 09.10.2023
- РФ выступает за интернационализацию управления интернетом — Совбез
- 16:32 09.10.2023
- Группа подозрительных лиц проникла в Израиль со стороны Ливана — армия
- 16:12 09.10.2023
- Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле — Медведев
- 16:00 09.10.2023
- Курс доллара на Мосбирже превысил 102 руб., евро — 108 руб., юаня — 14 руб.
- 15:32 09.10.2023
- Ситуация в Израиле не повлияет на ход СВО — Песков
- 15:12 09.10.2023
- Израиль прекращает подачу воды в Газу, подачи света и топлива уже нет — министр
- 15:01 09.10.2023
- Ученые советы Научной премии Сбера возглавили академики РАН
- 15:00 09.10.2023
- Киев перебросил большое число наемников под Купянск — Водолацкий
- 14:32 09.10.2023
- Российские силы за сутки отбили пять атак ВСУ в районе Работина
- 14:12 09.10.2023
- Кремль сообщит о сроках пресс-конференции Путина — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать