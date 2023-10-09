Украина не сможет накопить плановые запасы угля к началу зимы — «Укрэнерго»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не успеет накопить к зимнему периоду необходимые 1,8 млн тонн угля, недостаток может быть восполнен за счет импорта из Польши и Казахстана. Об этом в интервью агентству Укринформ сообщил член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко.

«По углю ситуация на сегодняшний день выглядит таким образом, что накопить плановые запасы — а эта цифра обнародовалась, мы ею можем оперировать, 1,8 млн тонн угля должно было быть накоплено на 15 октября, — так вот, эта цифра достигнута точно не будет», — сказал он.

«Совершенно очевидно, что ресурсом государственных шахт и частных добытчиков мы не покроем наш баланс в той мере, которая позволила бы накапливать уголь и выйти на плановые показатели», — подчеркнул Бойко.

При этом он отказался привести данные, сколько сейчас Украина накопила угля.