РФ выступает за интернационализацию управления интернетом — Совбез
17:12 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия выступает за интернационализацию процесса управления интернетом и равноправие для всех его участников. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.
«Россия не могла поддержать упомянутую декларацию. Наша страна остается приверженной тунисской программе всемирной встречи на высшем уровне по информационному обществу 2005 года, выступает за интернационализацию управления интернетом и равноправное участие всех государств в этом процессе», — сказал он.
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