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НОВОСТИ

Израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана

17:32 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолеты ВВС Израиля приступили к нанесению ударов по территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Вертолеты Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по ливанской территории. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

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