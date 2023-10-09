Израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана
17:32 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолеты ВВС Израиля приступили к нанесению ударов по территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Вертолеты Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по ливанской территории. Подробности последуют», — говорится в сообщении.
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