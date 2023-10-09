ЕС приостанавливает оказание помощи Палестине

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз объявил о заморозке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля, все проекты в рамках этой помощи будут пересмотрены, написал в соцсети X («Икс», ранее Twitter) еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий.

«Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом, — написал он. — Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в 691 млн евро. Все платежи будут приостановлены».