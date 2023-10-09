Бывший мэр Шлиссельбурга захватил здание администрации города - СМИ

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вышедший из СИЗО экс-мэр Шлиссельбурга захватил здание администрации города. Артём Желудов до 5 октября находился в СИЗО «Кресты», а сегодня утром он вместе с сообщниками ворвался в здание.

Угрожая расправой, напавшие выгнали охранников и забаррикадировались. Об этом сообщается на странице Кировского района Шлиссельбурга Ленинградской области во «ВКонтакте». Бывший мэр заблокировал помещение, где «хранятся документы с государственной информацией». Сотрудники администрации обратились в полицию.

Отмечается, что экс-мэр вышел из СИЗО, так как ему изменили меру пресечения на запрет определённых действий. Представитель Желудова заявил, что он действует в правовом поле, так как был восстановлен в должности после представления прокуратуры. Говорит Москва