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НОВОСТИ

Нетаньяху обещал "ужасное" будущее для ХАМАС

19:20 09.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Нетаньяху: Израиль в ходе противостояния ХАМАС намерен изменить весь Ближний Восток. С таким заявлением израильский премьер-министр выступил на встрече с главами региональных советов юга страны.

«То, через что пройдёт ХАМАС, будет тяжёлым и ужасным… В ближайшее время нам необходима особая стойкость. Перевернём каждый камень, чтобы помочь всем», — приводит слова Биньямина Нетаньяху его канцелярия.

На встрече с премьер-министром присутствовали главы городов, которые подверглись нападению палестинцев за последние несколько дней.  Говорит Москва

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