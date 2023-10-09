РФ сейчас направляет на внутренний рынок не менее 50% от производства дизеля

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия нарастила поставки дизельного топлива на экспорт таким образом, чтобы не менее 50% от производства шло на рынок РФ. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Отвечая на вопрос, в каком объеме возобновился экспорт дизтоплива от всего производства в России, он сказал: «В оптимальном объеме, который уже озвучивали, исходя из цели поставлять на внутренний рынок не менее 50% производства».