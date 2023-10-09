ХАМАС угрожает казнить заложников в случае израильских атак на жилые здания — ТВ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС, под административным управлением которого находится сектор Газа, выступило с угрозой казнить израильтян, захваченных в заложники в ходе операции на территории Израиля близ сектора. Об этом говорится в сообщении движения, которое процитировал телеканал Al Hadath.

«Ответом на атаки [израильских сил] по жилым зданиям и гражданским объектам станут казни израильских заложников», — говорится в сообщении ХАМАС. Палестинские радикалы угрожают снимать на видео казни захваченных израильтян и публиковать их в соцсетях, указывает телеканал.