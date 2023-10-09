Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ, российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«9 октября около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.