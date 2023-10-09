ХАМАС заявляет, что готов обсуждать перемирие с Израилем — ТВ
22:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что готово обсуждать с Израилем перемирие между сторонами. Об этом информировал телеканал Al Hadath.
«Мы [представители ХАМАС] открыты для обсуждения перемирия с Израилем», — говорится в сообщении палестинского движения, которое привел телеканал.
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