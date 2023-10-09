ХАМАС заявляет, что готов обсуждать перемирие с Израилем — ТВ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что готово обсуждать с Израилем перемирие между сторонами. Об этом информировал телеканал Al Hadath.

«Мы [представители ХАМАС] открыты для обсуждения перемирия с Израилем», — говорится в сообщении палестинского движения, которое привел телеканал.