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НОВОСТИ

ХАМАС заявляет, что готов обсуждать перемирие с Израилем — ТВ

22:00 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что готово обсуждать с Израилем перемирие между сторонами. Об этом информировал телеканал Al Hadath.

«Мы [представители ХАМАС] открыты для обсуждения перемирия с Израилем», — говорится в сообщении палестинского движения, которое привел телеканал.

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